توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا اكتمال مراجعة برنامج قرض لمصر خلال أسابيع، وفق تصريحات لرويترز يوم الثلاثاء.

وأرسل الصندوق بعثة في يناير الماضي إلى مصر لإجراء نقاشات بشأن قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار، وكذلك بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

"الآن هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول شهر رمضان،" وفق ما قالته غورغييفا، التي أضافت: "دعونا نرى أين سنصل. لكنني أتوقع أن تكتمل (المراجعات) في غضون أسابيع. أستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية".

واعتبرت غورغييفا أن إعلان مصر عن صفقة استثمارية لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية يعد علامة إيجابية للغاية وأن الصندوق سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.

والجمعة الماضية، وقعت مصر صفقة وصفتها بأنها "أكبر صفقة استثمار مباشر" مع تحالف بقيادة شركة ADQ الاستثمارية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية بقيمة 35 مليار دولار، وتتوقع مصر أنها ستساعد في معالجة أزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها.

وأشارت مديرة صندوق النقد في تصريحات الثلاثاء لرويترز إلى احتمال منح تمويل إضافي في خضم التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر مؤكدة أن استقرار مصر مهم لكامل منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت مصر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة -المندلعة منذ أكتوبر الماضي- إذ تراجعت إيرادات قناة السويس مع عزوف سفن الشحن عن سلك المسار عبر البحر الأحمر والقناة إثر استهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن التي تتعامل مع إسرائيل.

وأبرمت مصر -في ظل نقص للسيولة الدولارية لديها سببته الحرب في أوكرانيا- اتفاق مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار، لكنها حصلت منه على شريحة واحدة فقط، فيما تأخر إجراء المراجعة الأولى للبرنامج حتى الآن، إذ يطالب الصندوق مصر بمزيد من المرونة في سعر الصرف لمنع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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