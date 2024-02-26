تداول الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية الاثنين عند مستوى 53 جنيه للدولار، بعد هبوط قوي الأحد وصل لمستويات تحت الـ 50 جنيه للدولار قبل أن يعاود الارتفاع لفوق الـ 50 جنيه للدولار مساء الأحد، بحسب متعاملين بالسوق.

وجاء هبوط الدولار بعد ترقب استلام مصر للدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة الذي أعلن عنها الجمعة هذا الأسبوع والتي تقدر بـ 15 مليار دولار.

وارتفع سعر بيع الدولار في السوق الموازية بحلول الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة الأحد ليتراوح بين 50.40 و50.60 جنيه للدولار، بعدما كان انخفض ظهر الأحد تحت مستوى الـ 50 جنيه للدولار.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند نحو 30.9 جنيه للدولار. فيما كان سعر الصرف بالسوق الموازية وصل لمستويات قياسية خلال وقت سابق من العام الجاري عندما تخطى 70 جنيه للدولار، قبل أن يهبط عن ذلك المستوى.

وواصلت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار أجل 12 شهر تراجعها في أول تعاملات الأسبوع لتسجل 54.2 جنيه للدولار بحلول الساعة 10:23 صباحا بتوقيت القاهرة الاثنين بانخفاض 3.3 جنيه مقارنةً بإغلاق الجمعة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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