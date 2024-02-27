أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض بمساحة 170.8 مليون متر مربع لإقامة مشروع رأس الحكمة الجديدة، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية المصرية يوم الثلاثاء.

ووقعت الحكومة المصرية يوم الجمعة الماضي صفقة وصفتها بأنها "أكبر صفقة استثمار مباشر" مع تحالف بقيادة شركة ADQ الاستثمارية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية بقيمة 35 مليار دولار، تتوقع مصر أنها ستساعد في معالجة أزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها.

ونص القرار على أن "تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170800000م2 ناحية محافظة مطروح…لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة".

وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي بمصر، وتطل على البحر المتوسط.

وتسعى مصر حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي فيما يعاني البلد من نقص في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، والتي تسببت في خروج الأموال الساخنة من مصر.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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