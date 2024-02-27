حققت عدة أسهم قمم تاريخية بإغلاق جلسة منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء، فيما تباين أداء مؤشرات البورصة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) بنهاية تداولات الثلاثاء مرتفعا 0.94%، فيما هبط المؤشر السبعيني 0.45%.

جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي الثلاثاء بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى العاملة في التطوير العقاري، الذي أغلق عند قمة تاريخية جديدة بلغت 64.5 جنيه بنسبة ارتفاع 3.6% مقارنة بإغلاق الاثنين.

وحقق سهم السويدي إليكتريك -وهي من كبار مصنعي الكابلات بالشرق الأوسط- بإغلاق الثلاثاء قمة تاريخية جديدة عند 36.51 جنيه بارتفاع يومي بنسبة 9.77%. وجاء ضمن الأسهم الأعلى تداولا بالجلسة من حيث قيمة التداول بعد سهم طلعت مصطفى وسهم البنك التجاري الدولي.

وبإغلاق الثلاثاء، كان سهم أوراسكوم كونستراكشون للإنشاءات -المدرجة أيضا ببورصة ناسداك في دبي- الأعلى من حيث نسبة الارتفاع بالمؤشر الرئيسي، إذ صعد بنسبة 12.79% مقارنة بإغلاق الاثنين، ليغلق عند 293.25 جنيه للسهم، وهي قمة تاريخية جديدة له.

كما سجل سهم جي بي كورب -التي تعمل في عدة قطاعات منها النقل والتخزين وصناعة السيارات- قمة تاريخية جديدة بنهاية تداولات الثلاثاء، ببلوغه سعر 10.35 جنيه، بارتفاع يومي بنسبة 0.98%.

وبإغلاق الثلاثاء يكون المؤشر الرئيسي ارتفع لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاضه بأكثر من 5% يوم الأحد، والذي جاء نتيجة الانخفاض الكبير للدولار في السوق الموازي منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الجمعة.

وبلغ المؤشر الرئيسي بنهاية جلسة الثلاثاء مستوى 29,205.16 نقطة، وهو لا يزال أدنى قليلا من إغلاقه الخميس الماضي قبل الإعلان عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة، حيث كان المؤشر أغلق الخميس عند 29,309.73 نقطة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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