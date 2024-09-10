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التضخم السنوي في المدن

تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن تباطأ لخمسة أشهر على التوالي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو، وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء.

كانت عودة التضخم للارتفاع متوقعة، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود في يوليو بنسب بين 10 و 15% بما في ذلك أسعار السولار الذي يؤثر على تكلفة نقل الطعام خاصة الخضروات والفاكهة.

للمزيد: مصر: توقعات بعودة التضخم للارتفاع بعد زيادة أسعار الوقود

وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي بنسبة 29% خلال أغسطس.

وارتفع معدل التضخم الشهري في المدن المصرية إلى 2.1% في أغسطس.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الثلاثاء بين 48.29 و 48.43 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.78 و49 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3863 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3380 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو3896.7 جنيه للجرام للعرض و 3860.53 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.33% عند 30374.96 نقطة.

بينما تراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.57%. وانخفض مؤشر شريعة بنسبة 0.02%.

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