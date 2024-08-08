تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بإغلاق البورصة، وأسعار الدولار والذهب

معدل التضخم

تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر يوليو الماضي، للشهر الخامس على التوالي. وجاء التباطؤ بأكثر من التوقعات.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 25.7% في يوليو من 27.5% في يونيو، وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس.

وكان استطلاع لرويترز ضم 18 محلل، توقع أن يتباطأ التضخم السنوي للمستهلك بالمدن إلى متوسط ​​26.6% في يوليو.

جاء تباطؤ التضخم السنوي مدفوعا بتباطؤ ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي. وارتفعت الأسعار في يوليو بنسبة 29.7% مقابل ارتفاع نسبته 31.9% خلال يونيو.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في المدن المصرية في يوليو إلى 0.4% من 1.6% سجلها في يونيو.

كانت الحكومة رفعت أسعار الوقود في يوليو بنسب بين 10 و 15% بما في ذلك أسعار السولار الذي يؤثر على تكلفة نقل الطعام خاصة الخضروات والفاكهة، وهو ما توقع محللون أن يسهم في عودة معدل التضخم السنوي للارتفاع بداية من قراءة أغسطس.

للمزيد: مصر: توقعات بعودة التضخم للارتفاع بعد زيادة أسعار الوقود

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بحلول الثالثة عصرا الخميس بين 50.10 و 50.30 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعره الرسمي بين نحو 49.21 و 49.35 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل ما بين 49.16 و 49.30 جنيه صباحا.

ويتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة خلال الأيام الماضية في ظل انهيارات الأسهم ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وحصلت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

تحويلات المصريين في الخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يونيو الماضي، للشهر الرابع على التوالي، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023، وفق بيان للبنك المركزي المصري الأربعاء.

وشهدت التحويلات تدفقات كبيرة منذ السماح بخفض الجنيه في البنوك في مارس الماضي بدعم من تدفقات دولارية من صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما رفع سعر الدولار الرسمي من مستوى نحو 31 جنيه ليتداول حول 48 جنيه مؤخرا.

"بذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار،" حسب بيان المركزي.

وخلال الربع الثاني من 2024، ارتفعت التحويلات لتسجل خلال الفترة بين أبريل - يونيو 2024 نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

النمو

تستهدف الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025 بمعدل 4.2% وفق ما نقله بيان حكومي عن حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الأربعاء.

وقال الوزير إن برنامج عمل الحكومة يستهدف رفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026-2027 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.

كما يستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030 مقارنة بـ 25.5% خلال العام المالي الماضي، وزيادة قيمة الصادرات المصرية.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنهاية تعاملات الخميس بنسبة 0.43% عند مستوى 28750.82 نقطة. بينما تراجع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنحو 0.08%، وارتفع مؤشر شريعة بأكثر من 1%.

وتصدر سهم حديد عز قيم التداولات وأنهى الجلسة متراجعا بنحو 2.33% عند مستوى92.81 جنيه بعد أن كان وصل في بداية التعاملات إلى مستوى 99 جنيه للسهم.

وفي المرتبة الثانية من حيث قيم التداول حل سهم أبو قير للأسمدة متراجعا 0.63% يليه في المرتبة الثالثة سهم مجموعة طلعت مصطفى مرتفعا 0.05%.

وكان سهم السويدي اليكتريك أبرز الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ليغلق على ارتفاع 20% عند مستوى تاريخي بسعر 56.22 جنيه للسهم.

وقعت شركة بلتون القابضة عقد استحواذ على شركة سوديك للتوريق - إحدى شركات سوديك العقارية - مقابل 7.3 مليون جنيه، وفق بيان من الشركتين للبورصة المصرية الخميس.

استثمار صيني محتمل

بحث حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شيان جون كونج رئيس شركة جيانجسو ليانفا للنسيج - إحدى الشركات الصينية والعالمية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة - تأسيس مجمع متكامل للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر.

ووفق بيان للهيئة الخميس، تستهدف الشركة ضخ 500 مليون دولار لإنشاء عدد من خطوط الإنتاج على مساحة 350 ألف متر مربع لإنتاج النسيج والملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير 90% من الإنتاج.

وتشمل عمليات تصنيع الشركة في الصين وأندونيسيا منتجات البوليستر والأقمشة والخيوط والملابس القطنية والمصنوعة من الصوف، حسب البيان.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر، بحلول الثالثة عصرا الخميس، بعد أن انخفض سعر الجرام صباحا بنحو 20 جنيه مقارنة بأسعار الأربعاء المسائية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3777 جنيه للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3305 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3887.19 جنيه للجرام في العرض، و3840.93 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.855% الأربعاء من 8.051% الثلاثاء.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.949% الأربعاء من 12.051% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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