تبحث بالم هيلز للتعمير المصرية، فرص للاستثمار في السعودية من خلال شركة أعلنت تأسيسها بالمملكة مؤخرا، وفق ما قاله حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك للشركة المدرجة في البورصة المصرية، في مقابلة مع زاوية عربي.

تأسست شركة بالم هيلز في مصر عام 1997 وتعمل في التطوير العقاري، ولديها محفظة أراضي تبلغ نحو 33 مليون متر مربع، ومشروعات بالقاهرة والساحل الشمالي.

أبرز تصريحات بدران، في المقابلة:



- حققت الشركة مبيعات بنحو 45 مليار جنيه في يوليو وأغسطس غالبيتها بالساحل الشمالي.

- الشركة منفتحة على فرص التوسع في السعودية في كافة المجالات كالفنادق والتعليم والترفيه.

- حجم الاستثمارات المستهدفة في أعمال الإنشاءات العام الجاري يتراوح بين 8.5 أو 9 مليار جنيه، ولدى الشركة خطط لمضاعفة هذا الرقم العام المقبل.

- من المتوقع زيادة الطلب على العقارات في الساحل الشمالي والقاهرة مع تطور البنية التحتية.

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(إعداد المقابلة: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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