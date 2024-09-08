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مقابلة ـ بالم هيلز المصر...
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عقارات
سبتمبر ٨، ٢٠٢٤
مقابلة ـ بالم هيلز المصرية تستهدف استثمار 4.5 مليار جنيه في أعمال إنشائية بالنصف الثاني من 2024 وتبحث فرص في السعودية
فيديو
مقابلة ـ بالم هيلز المصرية تستهدف استثمار 4.5 مليار جنيه في أعمال إنشائية بالنصف الثاني من 2024 وتبحث فرص في السعودية
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