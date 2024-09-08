تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأسعار الدولار والذهب

تراجع عجز الميزان التجاري في يونيو

تراجع عجز الميزان التجاري في يونيو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي إلى 2.87 مليار دولار مقابل 3.02 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء الأحد.

وانخفضت الصادرات المصرية خلال يونيو بنحو 1.6% إلى 3.13 مليار دولار، مع تراجع صادرات الأسمدة 42.9%، وبترول خام بنسبة 64.6%.

أما الواردات فانخفضت بنسبة 3.38% إلى 6 مليار دولار في يونيو، مع تراجع واردات القمح بنسبة 21.5% والأدوية بنسبة 11.9%. بينما ارتفعت واردات منتجات البترول بنسبة 49.8 % والغاز الطبيعي بنسبة 39.6%.

مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير

تبحث بالم هيلز للتعمير المصرية، فرص للاستثمار في السعودية من خلال شركة أعلنت تأسيسها بالمملكة مؤخرا، وفق ما قاله حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك للشركة المدرجة في البورصة المصرية، في مقابلة مع زاوية عربي.

تأسست شركة بالم هيلز في مصر عام 1997 وتعمل في التطوير العقاري، ولديها محفظة أراضي تبلغ نحو 33 مليون متر مربع، ومشروعات بالقاهرة والساحل الشمالي.

أبرز تصريحات بدران في المقابلة:

- حققت الشركة مبيعات بنحو 45 مليار جنيه في يوليو وأغسطس غالبيتها بالساحل الشمالي.

- الشركة منفتحة على فرص التوسع في السعودية في كافة المجالات كالفنادق والتعليم والترفيه.

- حجم الاستثمارات المستهدفة في أعمال الإنشاءات العام الجاري يتراوح بين 8.5 أو 9 مليار جنيه، ولدى الشركة خطط لمضاعفة هذا الرقم العام المقبل.

- من المتوقع زيادة الطلب على العقارات في الساحل الشمالي والقاهرة مع تطور البنية التحتية.

للتفاصيل: مقابلة ـ بالم هيلز المصرية تستهدف استثمار 4.5 مليار جنيه في أعمال إنشائية بالنصف الثاني من 2024 وتبحث فرص في السعودية

تحليل + تشارت: تقلبات لافتة في أداء أسواق الأسهم العربية في أغسطس بعدما عوضت خسائر الأسبوع الدامي

شهدت أسواق الأسهم العربية تقلبات لافتة خلال أغسطس مع تباين ملموس في الأداء، وذلك بالتماشي مع أداء الأسواق العالمية، لاسيما في ظل تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالتوازي مع عودة المخاوف من الركود العالمي، خاصة خلال الأسبوع الأول من الشهر.

وقد استهلت أسواق الأسهم العربية شهر سبتمبر بأداء خافت نسيباً، دون أي تغييرات تُذكر في أسعار الأسهم خلال الأسبوع الأول من الشهر والممتد من 1 إلى 6 سبتمبر.

لتفاصيل التحليل المقدم لزاوية عربي من فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية اضغط هنا

ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، الشهر الماضي، ليصل إلى 46.597 مليار دولار، في نهاية أغسطس، وفق بيان للمركزي.

وجاء ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي، بنحو 109 مليون دولار مقارن بالشهر السابق حين سجل 46.488 مليار دولار، رغم خروج للأموال الساخنة على خلفية الأزمة التي ضربت أسواق المال العالمية في الأسبوع الأول من أغسطس.

وسمح المركزي خلال أغسطس، بتحرك أكثر مرونة لسعر الصرف تزامنا مع خروج الأموال الساخنة ضمن تداعيات الأزمة التي ضربت الأسهم عالميا فيما عرف بـ "الاثنين الأسود" الموافق 5 أغسطس، التي جاءت بعد أيام من مقتل قيادي حركة حماس إسماعيل هنية في 31 يوليو بإيران، قبل أن يتماسك الجنيه بحلول نهاية شهر أغسطس.

وتخطى سعر الدولار في السوق الرسمية مستوى 49 جنيه يوم الاثنين الأسود، ويتداول مطلع سبتمبر حول 48.5 جنيه للدولار. وقالت الحكومة حينها إنه تم تمويل الأموال المطلوبة من السوق المحلية دون التأثير على الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

اهتمام إماراتي بالبحث عن الغاز

ذكر بيان لوزارة البترول المصرية، أن شركة مبادلة الإماراتية للطاقة أبدت اهتمامها بالمزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا، والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس ) في 12 منطقة.

واستقبل كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفد من شركة مبادلة الإماراتية للطاقة برئاسة الشيخ منصور محمد آل حامد الرئيس التنفيذي للشركة. وتشارك مبادلة في منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10% و منطقة امتياز حقل نور بنسبة 20%، وقطاع رقم 4 بالبحر الاحمر بنسبة 27%.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمبادلة للطاقة أن "هناك فرصاً واعدة يمكن البناء عليها في ظل تميز العلاقات بين مصر والإمارات، وأن شراكة مبادلة في أنشطة البحث عن الغاز وإنتاجه في مصر مع عدد من الشركات العالمية تمثل قاعدة للتوسع في مناطق أخرى".

أسعار الكهرباء

رفعت الحكومة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل، في مصر بداية من فاتورة شهر أغسطس، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بنسب تتراوح بين 14 و 50% حسب كل شريحة استخدام، كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية.

وبلغ سعر الشريحة الأولى للمنازل باستخدام من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرش)، أما الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة شهريا (223 قرش).

عقود

شهد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالصين - توقيع مجموعة من العقود النهائية لحزمة من المشروعات الجديدة سيتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تتضمن المشروعات مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية وإنتاج "البروم" وتصنيع مكونات مشروعات الطاقة المتجددة كزجاج خلايا الطاقة الشمسية، ويتوقع أن تزيد استثماراتها عن مليار دولار، وفق ما نقلته بوابة الأهرام.

كما شهد مدبولي، التوقيع على 5 مذكرات تفاهم لإنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات، و3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد، وإنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، ومركز بيانات و4 مراكز ومعامل.

احتياطي القمح

قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، وفق ما نقله بيان للوزارة السبت.

ووفق البيان، لا يزال الحوار مفتوح مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواء من خلال السوق المحلي أو الاستيراد، مع التوسع في إنشاء الصوامع، للحفاظ على الأمن الاستراتيجي الغذائي.

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار خلال تعاملات الأحد، في السوق الرسمية ليتراوح بين 48.33 و48.47 جنيه، بحلول الثالثة عصرا وفق آخر تحديث لبيانات المركزي المصري، مقابل ما بين 48.37 و48.51 جنيه.

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.90 و 49.23 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد بحلول التعاملات المسائية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3874 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3390 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3891.34 جنيه للجرام للعرض و3855.02 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 2.44% الأحد ليغلق عند 30273.7 نقطة.

وانخفض المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 1.01%. أما مؤشر شريعة فقد هبط بنسبة 2.33%.

وتصدر قيم التداول اليوم سهم مجموعة طلعت مصطفى، وتراجع بنسبة 3.58%. وجاء سهم بالم هيلز للتعمير بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول متراجعا 2.02%.

وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول جاء سهم التجاري الدولي والذي تراجع 2.62% عند الإغلاق.

وكان سهم حديد عز الأبرز تراجعا اليوم حيث هبط 5.98% وجاء بالمرتبة السادسة من حيث قيم التداول.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.686% الجمعة من 7.017% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.376% الجمعة من 11.413% الخميس.

خام برنت

واصلت العقود الآجلة لخام برنت تداولها أدنى مستوى 80 دولار للبرميل. وهبط سعر البرميل إلى 71.06 دولار الجمعة من 72.69 دولار الخميس.

إغلاقات آخر الأسبوع

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