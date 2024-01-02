ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثالث من العام 2023 (يوليو – سبتمبر) على أساس سنوي بنحو 6% لكنه تراجع بشكل طفيف على أساس ربع سنوي، وفق بيانات حكومية.

وتوسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وتعاني في الوقت الحالي من شح في العملة الصعبة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا وتوترات الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة للشهر الثالث.

ووفقا لآخر تحديث للمعيار الدولي لنشر البيانات، المتاح عبر موقع وزارة التخطيط المصرية، سجل الدين الخارجي لمصر بالربع الثالث من العام 2023، نحو 164.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 154.98 مليار دولار خلال نفس الربع من العام 2022.

والربع الثالث من العام 2023 يوازي الربع الأول من السنة المالية الحالية لمصر. وتبدأ السنة المالية عادة في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي.

وتترقب الدولة المعتمدة على الاستيراد والتي خفضت عملتها العام الماضي عدة مرات، مراجعتين مؤجلتين لبرنامج تمويل وقعته مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لاقتراض 3 مليار دولار، لكن يتوقع أن يسبق ذلك خفض جديد للجنيه في ظل تضخم مرتفع لمستويات قياسية.

أما على أساس ربع سنوي، فتراجع الدين الخارجي لمصر للمرة الثانية على التوالي وبشكل طفيف مقارنة مع نحو 164.7 مليار دولار بالربع الثاني من عام 2023، ومع 165.36 مليار دولار سجلها في الربع الأول.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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