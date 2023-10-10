ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل - يونيو) بنحو 5.8% على أساس سنوي.

ووفقا لآخر تحديث للمعيار الدولي لنشر البيانات، المتاح عبر موقع وزارة التخطيط المصرية، هذا الشهر، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار بالربع الثاني من العام 2023، مقابل 155.7 مليار دولار خلال نفس الربع من العام 2022.



والربع الثاني من العام 2023، يعادل الربع الأخير من السنة المالية في مصر، التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي.



وتوسعت مصر خلال السنوات الأخيرة، في الاقتراض من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وتعاني في الوقت الحالي من تضخم مرتفع وشح في العملة الصعبة، إضافة لتأخر حصولها على شريحتين من قرض بـ 3 مليار دولار من صندوق النقد اتفقا عليه في ديسمبر.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الدين الخارجي لمصر هامشيا مقارنة مع 165.36 مليار دولار سجلها في الربع الأول من هذا العام.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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