تفاقم عجز الحساب الجاري في مصر خلال الربع الرابع من العام 2023، فيما ارتفع الدين الخارجي على أساس سنوي وفصلي، وفق بيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط المصرية.

وسجل الدين الخارجي خلال الفترة بين أكتوبر - ديسمبر 2023 - وفقا لبيانات المعيار الدولي لنشر البيانات المنشور على موقع وزارة التخطيط - نحو 168 مليار دولار، مقارنة مع 162.93 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق.

ويوازي الربع الأخير من العام 2023، الربع الثاني من العام المالي الجاري في مصر 2023-2024، الذي بدأ في يوليو 2023 وينتهي في يونيو المقبل.

وعلى أساس ربع سنوي ارتفع الدين الخارجي بالربع الرابع من 2023 مقارنة بـ 164.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

ولجأت مصر إلى الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وتسعى مؤخرا لمواجهة أزمة وفرة للعملة الصعبة، مع تسارع معدلات التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقمت الأوضاع مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات في البحر الأحمر التي قلصت إيرادات قناة السويس أحد أهم موارد مصر الدولارية.

ونهاية مارس الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على زيادة قيمة قرض وقعه الطرفان في ديسمبر 2022، لتصل إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار، حصلت منه مصر على شريحة وتترقب صرف شريحتين إضافيتين خلال أسبوع بقيمة 820 مليون دولار. كما توصلت الحكومة لاتفاقات تمويلية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

الحساب الجاري

ووفقا للبيانات، زاد عجز الحساب الجاري لمصر خلال الربع الرابع من 2023 إلى 6.8 مليار دولار، من عجز بقيمة 2.8 مليار دولار في الربع السابق.

اتسع عجز الميزان التجاري خلال الفترة إلى نحو 8.4 مليار دولار من 5.9 مليار دولار خلال الربع السابق، مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات.

وتعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد لتوفير السلع الأساسية وخاصة القمح والمنتجات البترولية.

وتراجعت الصادرات المصرية خلال الربع الرابع إلى نحو 16 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار في الربع السابق، وارتفعت الواردات إلى نحو 22.8 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار في الربع السابق.

وارتفعت التحويلات الجارية المتضمنة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الرابع من العام 2023 إلى 4.9 مليار دولار من 4.5 مليار دولار في الربع السابق.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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