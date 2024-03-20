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قرر البنك المركزي المصري إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس الموافق 28 مارس الجاري، بحسب بيان للبنك يوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.



وأرجع البنك قراره بإلغاء الاجتماع المقبل إلى الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية الذي انعقد يوم 6 مارس الجاري، والذي قررت فيه اللجنة رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

ووفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فمن المقرر أن يكون الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو.

وبلغ سعر العائد على الإيداع والإقراض، بعد قرار رفع الفائدة في 6 مارس الجاري، 27.25% و 28.25% على التوالي.

وقال المركزي، في بيان رفع الفائدة، إنه يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.

وكشفت بيانات رسمية صدرت بعد قرار رفع الفائدة أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز خلال فبراير 2024 إلى 35.7% من 29.8% في يناير الماضي.

وتزامن قرار رفع الفائدة في 6 مارس مع سماح مصر بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور، ليصل السعر يوم الأربعاء إلى ما بين 46.9 و47 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى أدنى من 50 جنيه للدولار حاليا، لتتقلص بذلك الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية والتي كانت تخطت الضعف في وقت سابق من العام الجاري.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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