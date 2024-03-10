ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير 2024 إلى 35.7% من 29.8% في يناير الماضي، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الأحد.

وسعيا لكبح جماح التضخم، قرر البنك المركزي المصري -في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية- الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس. وتزامن ذلك مع قرار بخفض قيمة العملة المحلية.

وقبلها، كان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في فبراير الماضي بـ 200 نقطة أساس، خلال أول اجتماعاته في 2024.

وانخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر -المعتمدة على الاستيراد- من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.

وفي يناير الماضي، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي إلى 29 % من 34.2% في ديسمبر الماضي.

وقال البنك المركزي، في بيان إعلان رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إنه "من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم".

وكانت الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية اتسعت خلال الشهور الأخيرة، حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 70 جنيه للدولار الواحد، قبل أن ينخفض تحت مستوى 50 جنيه بعد توقيع صفقة شراكة بين الإمارات ومصر لتطوير مدينة سياحية برأس الحكمة، نهاية فبراير الماضي.

ويتوقع المركزي المصري أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قبله البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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