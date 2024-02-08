تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير 2024 إلى 29.8% من 33.7% في ديسمبر الماضي، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الخميس.

وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي قبل نحو عام لقرض بـ 3 مليار دولار، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة، فيما تعتمد الدولة بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.

وكان البنك المركزي المصري قرر في مطلع فبراير زيادة أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس، خلال أول اجتماعاته في 2024.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي في يناير مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 47.9% على أساس سنوي وهي أقل من قراءة ديسمبر حين سجلت 60.5%.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 1.6% في يناير من 1.4% في ديسمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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