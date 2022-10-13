تفاوت كبير تشهده الدول العربية في تكلفة الاشتراك الشهري لطفل واحد في حضانة خاصة، إذ تراوحت بين 49.9 دولار في ليبيا و732.4 دولار في قطر.

ولكن نتيجة ارتفاع متوسط الأجور في قطر الغنية بالغاز الطبيعي -مثلها مثل دول الخليج النفطية- تمثل تكلفة الاشتراك الشهري لطفل في الحضانة نحو 15% من متوسط الدخل الشهري في قطر، وهي ثالث أقل نسبة -بعد الكويت والسعودية على التوالي- ضمن الدول العربية المشمولة في مسوح موقع "نامبيو" لإحصائيات الأسعار.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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