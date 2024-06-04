سجل القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر مايو الماضي أفضل أداء له في 8 أشهر مع تنامي الزخم على الطلب لدى شركات القطاع.

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي والصادر عن مركز قطر للمال ومؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، إلى 53.6 نقطة في مايو من 52 نقطة في أبريل الماضي، لتعكس بذلك استمرار نمو القطاع مع بقاء القراءة فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.

وتشير القراءة إلى أقوى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر منذ سبتمبر 2023.

وتستهدف قطر - وهي أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم - كغيرها من دول الخليج، التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط والغاز، تنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء التحسن القوي لأداء القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال مايو مدفوع بارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة الفرعيين - وهما جزء من مؤشر مديري المشتريات الرئيسي- بأسرع معدل لهما منذ الربع الثالث من العام 2023، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مؤشر التوظيف.

وارتفعت كمية الأعمال الجديدة الواردة لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مايو بأعلى معدل خلال 8 أشهر بفعل استقطاب عملاء جدد.



واستقرت الضغوط على التكاليف في مايو بدرجة كبيرة مع انخفاض متوسط أسعار الشراء، وساهم ذلك في تعويض ارتفاع الأجور لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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