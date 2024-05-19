* تم التحديث بتفاصيل

حققت الميزانية العامة لقطر خلال الربع الأول من 2024 فائض بقيمة ملياري ريال قطري (نحو 549.5 مليون دولار) ، بحسب ما أعلنته وزارة المالية القطرية يوم الأحد.

جاء ذلك الفائض مع تسجيل إجمالي إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 53.4 مليار ريال، ونفقات بنحو 51.4 مليار ريال.

ويمثل ذلك انخفاض في الإيرادات بنسبة 22.1% على أساس سنوي، وارتفاع في النفقات بنسبة 5.0% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وقالت وزارة المالية إنه سيتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.

وبلغت الإيرادات النفطية لقطر، وهي دولة خليجية تعتبر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، خلال الربع الأول من العام الجاري 47.3 مليار ريال.

وتتوقع قطر أن تسجل موازنتها العامة خلال عام 2024 عجز يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال، مع تراجع الإيرادات العامة المتوقعة للعام بنسبة 11.4% بفعل انخفاض متوقع لعائدات النفط مع اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولار للبرميل بدلا من 65 دولار للبرميل كما في عام 2023.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا