خفض مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات خلال العام الجاري إلى 4.2% من 5.7% في توقعاته بديسمبر الماضي، مع تباطؤ متوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في ظل تمديد خفض طوعي لإنتاج الإمارات من النفط.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) نقلا عن تقرير المصرف المركزي لمراجعة الربع الرابع من 2023، يتوقع المصرف أن يرتفع معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى 5.2% في 2025.

بينما حافظ المصرف المركزي على تقديراته لنمو بنسبة 3.1% في عام 2023.

وخفض المصرف المركزي أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال عام 2024 إلى 2.9% من تقديرات في ديسمبر الماضي بنمو 8.1%. فيما أبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2024 عند 4.7% دون تغيير.

ويتوقع المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.7% في عام 2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.2% في العام نفسه، بحسب وكالة وام.

تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في عام 2024 يأتي بعدما كانت الإمارات -ودول أخرى بتحالف أوبك بلس النفطي- قررت في مارس 2024 تمديد خفض طوعي تنفذه لإنتاجها من النفط حتى نهاية الربع الثاني من 2024 بدلا من الربع الأول لدعم استقرار أسواق النفط.

وفي إطار هذا الخفض الطوعي، تقلل الإمارات إنتاجها من النفط بمقدار 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل.

وتُطبق الإمارات خفض طوعي آخر يبلغ 144 ألف برميل يوميا، سبق أن أعلنت عنه في أبريل 2023 ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وتسعى الإمارات كغيرها من الدول الخليجية النفطية إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، لتجنب تأثيرات تقلب أسعار النفط العالمية.

ويشهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نمو قوي، إذ ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع -الصادر عن مؤسسة S&P Global- في فبراير الماضي إلى 57.1 نقطة، من 56.6 نقطة في يناير. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة المحايد إلى النمو.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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