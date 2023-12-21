رفع المصرف المركزي الإماراتي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 5.7% في العام 2024 مقابل توقعات سابقة له بأن ينمو الاقتصاد بـ 4.3%، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الخميس عن تقرير صدر عن المركزي.

وبذلك، تفوق تقديرات المركزي، توقعات أعلن عنها البنك الدولي، في تقرير أصدره في مطلع هذا العام، بأن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2% في عام 2023، وبنسبة 2.3% في عام 2024.

وتوقع المركزي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.7% في 2024 والناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1% في 2024، بحسب التقرير.

كما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.1% في العام الجاري وبأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9% هذا العام.

وعلى صعيد الاقتصاد غير النفطي، أشار التقرير إلى التوسع الكبير الذي شهدته قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة وهو "ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9% و4.7% على التوالي".

ولم يذكر التقرير الأرقام المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لهذا العام.

وتعمل الإمارات وهي عضو في منظمة أوبك المصدرة للبترول، على زيادة مساهمة النشاط الاقتصادي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا