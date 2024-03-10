* تم التحديث بإعلان قطر



أعلنت السعودية والإمارات وقطر أن يوم الاثنين 11 مارس الجاري هو أول أيام شهر رمضان لديها، بحسب ما أوردته وكالات الأنباء الرسمية للدول الثلاثة يوم الأحد.

وتتحدد بداية شهر رمضان برؤية الهلال، التي تكون في الأغلب مماثلة في غالبية الدول الإسلامية، باستثناء قلة منها.

ويشهد شهر رمضان تغير في ساعات العمل بمختلف الدول الإسلامية خاصة في الأشغال الحكومية بما في ذلك البورصات والبنوك.

كما ترتفع معدلات استهلاك السلع والأغذية خلال رمضان.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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