وقعت قطر للطاقة الحكومية، اتفاقية طويلة الأمد لتوريد اليوريا مع شركة كوك للأسمدة العاملة في إنتاج وتوريد الأسمدة بالولايات المتحدة، وفق بيان من الشركة يوم الأحد.

وقطر للطاقة هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتعمل الشركة على التوسع في عمليات الاستكشاف الدولية، فيما تنفذ محليا مشروعات توسعة لرفع إنتاج الدولة الخليجية من الغاز الطبيعي المسال.

أما شركة كوك للأسمدة، فهي وفق البيان، شركة تابعة لشركة صناعات كوك، التي تمتلك مصانع أسمدة في أمريكا الشمالية وترينيداد وتوباغو والمغرب، ومرافق توزيع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل وأستراليا وأسواق دولية أخرى.

وتعد قطر ثاني أكبر مصدر عالمي لليوريا، حيث تعد شركة قطر للأسمدة (قافكو) التابعة لقطر للطاقة أكبر منتج متكامل لليوريا والأمونيا من موقع واحد في العالم، وفق البيان.

وقالت الشركة في بيانها إن الاتفاقية تسلط الضوء على استراتيجية قطر للطاقة في "إقامة علاقات طويلة الأمد مع شركات قيادية وموثوقة في صناعة الأسمدة، والتزامها بدعم قطاع الزراعة العالمي".

تفاصيل الاتفاقية

- تبلغ مدة الاتفاقية 15 عام وتدخل حيّز التنفيذ في يوليو 2024.

- تنص على توريد ما يصل إلى 0.74 مليون طن سنويا من اليوريا إلى شركة كوك للأسمدة.

- سيتم - بموجب الاتفاقية - توريد اليوريا ذات المنشأ القطري إلى القطاعات الزراعية في الولايات المتحدة والأسواق الدولية الأخرى.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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