عُين محمد حمد المهيري في منصب الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار -الصندوق السيادي الوحيد لحكومة الإمارات- بدلا من مبارك راشد المنصوري، وفقا لما نقلته بلومبرغ الخميس.

وجهاز الإمارات للاستثمار - تأسس في 2007 وهو الصندوق السيادي الوحيد لحكومة الإمارات - وفقا لموقعه الرسمي، ويعمل لإدارة الاستثمارات وتنمية أصول الدولة التي تتضمن الـ 7 إمارات، ويهدف لرفع دخل ميزانية الدولة. ويتولى منصور بن زايد آل نهيان- شقيق رئيس الإمارات ونائب رئيس الدولة - منصب رئيس مجلس الإدارة.

ووفق ما نشره الموقع الرسمي للجهاز تحت "رسالة الرئيس التنفيذي" يشغل المهيري منصب الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار وكان يتولى سابقا المدير التنفيذي للأصول الاستراتيجية لدى الجهاز.

كما عمل المهيري سابقا كمدير تنفيذي المؤسسات المالية في مبادلة، والرئيس التنفيذي لشركة آبار للاستثمار، ومدير تنفيذي في دائرة الاستثمار لدى شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك). كما كان عضو بمجالس إدارات عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، وفق الموقع.

للمزيد: تجديد تعيين منصور بن زايد آل نهيان رئيس لجهاز الإمارات للاستثمار

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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