* تم التحديث بتفاصيل

تسارعت وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال أبريل الماضي مع ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة، ليرتفع النشاط الكلي في أبريل بأسرع معدل له منذ شهر سبتمبر 2023.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بقطر والصادر عن مركز قطر للمال ومؤسسة S&P Global يوم الأحد، 52 نقطة في أبريل الماضي مرتفعا من 50.6 نقطة في مارس.

وتعكس تلك القراءة تحسن أقوى في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة. والارتفاع بمقدار 1.4 نقطة في شهر واحد هو من أعلى الارتفاعات الشهرية المسجلة خلال العامين الماضيين.

جاء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطر خلال أبريل مع المساهمات الإيجابية لأربعة من أصل خمسة مكونات للمؤشر وهي الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومخزون المشتريات.

وارتفعت أحجام الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في أبريل بأسرع معدل خلال سبعة أشهر، مع استقطاب عملاء جدد وتقديم منتجات تنافسية عالية الجودة.

واتجهت ضغوط الأسعار إلى الانخفاض في أبريل بسبب انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

وأدى التدفق القوي للأعمال الجديدة وزيادة الثقة إلى ارتفاع حاد في معدل نمو التوظيف، حيث ارتفع معدل التوظيف في أبريل للشهر الرابع عشر على التوالي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا