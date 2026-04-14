أطلق مصرف البحرين المركزي برنامج يسمح للبنوك التجارية بتأجيل سداد القروض للعملاء من الشركات والأفراد، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، ضمن إجراءات لدعم السيولة، مع استمرار الحرب في إيران، وفق بيان عبر موقعه هذا الأسبوع.

وتسعى بنوك مركزية لدعم سيولة الأسواق والتعامل مع تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، والتي عطلت مضيق هرمز وقفزت أسعار النفط، فيما يتوقع استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب رغم فشل جولة أولى من المحادثات تمت في باكستان عطلة نهاية الأسبوع.

وقد أعلنت عدة بنوك مركزية إجراءات مشابهة بينها بنك الكويت المركزي، مصرف الإمارات المركزي، مصرف قطر المركزي و البنك المركزي الأردني.

الإجراءات

(وفق البيان)

- تقديم خيار تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، لصالح البنوك وشركات التمويل، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة 3 أشهر.

- منح المقرضين مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين. وتبلغ القروض المحلية 11.3 مليار دينار بحريني (30 مليار دولار).

- خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5.0% إلى 3.5%.

- تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100% إلى 80%.

- توفير سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك التجارية لمدة 6 أشهر مقابل الضمانات المؤهلة، والبالغة نحو 7.0 مليار دينار بحريني.

- تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

