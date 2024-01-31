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أبقى الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعات 2024، كما هو مُتوقع، لتظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 5.25 و5.50%، وفق بيان يوم الأربعاء.

كان الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة كما هي في 4 اجتماعات خلال العام الماضي، بعد جولة تاريخية من تشديد السياسة النقدية بدأها في مارس 2022.

وثبت الفيدرالي الفائدة، في يوليو، سبتمبر، نوفمبر، ثم ديسمبر 2023.

كان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع في ديسمبر إلى 3.4% من 3.1% خلال شهر نوفمبر، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. كما ارتفع على أساس شهري إلى 0.3%، من 0.1%.

فيما سجل معدل البطالة في أمريكا خلال ديسمبر 3.7% بدون تغيير عن نوفمبر.

بنوك خليجية

وأبقى مصرف الإمارات على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%، وفقا لبيان الأربعاء.

وتربط معظم البنوك الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتخذ نفس قرار الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة الرئيسية.

كما قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة الحالية عند 6% لإعادة الشراء، و6.25% للإقراض و5.75% للإيداع.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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