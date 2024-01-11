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ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في ديسمبر إلى 3.4% من 3.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الخميس.

وجاء ذلك أعلى من التوقعات البالغة 3.2% فيما يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) للاجتماع الأول نهاية شهر يناير وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وفي ديسمبر الماضي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه الأخير خلال 2023 لتظل في نطاق بين 5.25 و5.50%، متوقعا خفض بـ 75 نقطة أساس خلال العام الحالي.

ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم خلال ديسمبر إلى 0.3%، في حين سجل 0.1 % في الشهر السابق له.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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