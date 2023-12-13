*تم التحديث بتفاصيل

للمرة الرابعة هذا العام، وتماشيا مع التوقعات، قرر الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه الأخير خلال 2023، متوقعا خفض بـ 75 نقطة أساس في العام المقبل.

وستظل الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 5.25 و5.50%.

وبعد جولة تاريخية من تشديد السياسة النقدية بدأها الفيدرالي الأمريكي في مارس 2022، قرر تثبيت أسعار الفائدة في يونيو لأول مرة في أكثر من عام، ثم ثبتها مرة أخرى في سبتمبر، ثم مطلع نوفمبر الماضي.

وخلال نوفمبر، تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 3.1% من 3.2% خلال شهر أكتوبر الماضي، لكنه ارتفع طفيفا على أساس شهري إلى 0.1%. ولم يكن قد سجل أي تغير في أكتوبر.

ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل.

وانخفض معدل البطالة في أمريكا خلال نوفمبر إلى 3.7% من 3.9% في أكتوبر.

توقعات

تظهر التوقعات خفض لأسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس في 2024، وهو خفض أعلى من توقعات سبتمبر وكان حينها 50 نقطة أساس.

كما رفع الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري إلى 2.6% من 2.1% في توقعات سابقة.

خفض الفيدرالي توقعاته للنمو في 2024 من 1.5% إلى 1.4%.

وأبقى على توقعاته لمعدل البطالة لعام 2023 كما هي عند 3.8% وعند 4.1% في العام المقبل.

وخفض توقعاته لمعدل التضخم العام الجاري إلى 2.8% من توقعات سابقة عند 3.3% وللعام المقبل إلى 2.4% من 2.5%.

سنوات لاحقة

وأبقى على توقعات النمو في 2025 عند 1.8% ورفعها في 2026 إلى 1.9% من 1.8%.

وفيما يتعلق بالبطالة، أبقى على توقعاته لعام 2025 عند 4.1% ورفع تقديراته لـ 4.1% من 4% للعام 2026.

وخفض توقعاته للتضخم العام 2025 من 2.2% إلى 2.1% فيما أبقى على توقعات 2026 عند 2%.

بنوك خليجية

تربط معظم البنوك الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتخذ نفس قرار الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة الرئيسية.

وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا