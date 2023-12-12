تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل طفيف في نوفمبر إلى 3.1% من 3.2% خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء.

ويترقب قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) للاجتماع الأخير في العام الجاري، يوم الأربعاء، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة فيما ينتظر المستثمرون الإشارات حول موعد خفض الفائدة المتوقع خلال العام المقبل.

ومطلع نوفمبر الجاري، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة الثالثة هذا العام، لتظل في نطاق بين 5.25 و5.50%.

ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بشكل هامشي خلال نوفمبر إلى 0.1%. ولم يكن قد سجل أي تغير في أكتوبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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