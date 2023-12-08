انخفض معدل البطالة في أمريكا خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 3.7% من 3.9% في أكتوبر، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة.



وجاء تراجع البطالة مدعوما بنمو معدل خلق الوظائف غير الزراعية في الاقتصاد الأمريكي، وتراجع عدد العاطلين عن العمل.



وخلال نوفمبر، أضاف الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة غير زراعية جديدة مقابل 150 ألف وظيفة جديدة أضافها في أكتوبر. ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

وجاءت الوظائف الجديدة، في قطاعات الرعاية الصحية، والحكومة، والتصنيع، بينما تراجع التوظيف في قطاع تجارة التجزئة.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل في نوفمبر إلى 6.291 مليون عاطل من 6.506 مليون عاطل في أكتوبر.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر مطلع نوفمبر تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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