ارتفع معدل البطالة في أمريكا خلال شهر أكتوبر بشكل طفيف إلى 3.9% من 3.8% في سبتمبر، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة.

وتباطأ معدل خلق الوظائف غير الزراعية في الاقتصاد الأمريكي، وأضاف خلال أكتوبر 150 ألف وظيفة جديدة مقابل 336 ألف وظيفة تم إضافتها في سبتمبر.

وجاءت الوظائف الجديدة، في قطاعات الرعاية الصحية، والحكومة، والمساعدة الاجتماعية، بينما تراجع التوظيف في قطاع التصنيع.

ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في أكتوبر إلى 6.506 مليون عاطل من 6.360 مليون عاطل في سبتمبر.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر الأربعاء الماضي، تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا