سجل معدل البطالة في أمريكا خلال شهر ديسمبر 3.7% وهي نفس قراءة شهر نوفمبر، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة.

ونما معدل خلق الوظائف غير الزراعية في الاقتصاد الأمريكي في ديسمبر، فيما لم يتغير عدد العاطلين عن العمل.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي خلال ديسمبر 216 وظيفة غير زراعية جديدة، مقابل 199 ألف وظيفة غير زراعية جديدة أضافها في نوفمبر. ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

وجاءت الوظائف الجديدة، في قطاعات الحكومة، والرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية والبناء، بينما تراجع التوظيف في قطاع النقل والتخزين.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في ديسمبر نحو 6.3 مليون عاطل، دون تغيير يذكر عن نوفمبر.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر في ديسمبر، تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و 5.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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