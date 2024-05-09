رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن الائتماني من B1 إلى Ba3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) الخميس عن بيان موديز.

وأرجعت موديز التصنيف الجديد إلى الإدارة الفعالة للمالية العامة والاقتصاد الكلي في الأردن، إلى جانب التدابير الرامية إلى تخفيف المخاطر، والتي عززت مرونة البلاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما، بحسب وكالة بترا.

ونقلت وكالة بترا تصريحات لوزير المالية الأردني محمد العسعس خلال مؤتمر صحفي، قال فيها إن التصنيف اعتراف مستحق بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أنجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية وهو يأتي "في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية".

والمملكة هي إحدى الدول المتضررة بشكل كبير نتيجة الحرب الدائرة في غزة بالقرب من حدودها بين إسرائيل وحركة حماس والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي على خلفية هجوم للحركة على إسرائيل أوقع 1200 قتيل، فيما قُتل أكثر من 34 ألف شخص من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة.

ووفق موديز، يرتكز التصنيف الجديد إلى "قوة السياسات المالية والنقدية في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن ماليا وفنيا وحجم التمويل المحلي".

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، يناير الماضي، على اتفاق قرض مع الأردن يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة الوضع الاقتصادي والمالي الأردني ومساعدة البلاد في زيادة فرص التصدير وخلق وظائف جديدة.

والأردن هو -وفق وكالة رويترز- أحد أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية والأوروبية من حيث نصيب الفرد منها، وينفذ إصلاحات هيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكن بعض الصدمات الإقليمية تسببت في رفع مستويات العجز والمديونية لديه، فيما يتخطى معدل البطالة الـ 20%.

وتوقعت موديز أن تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة ما بين 1.5 الى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2025) بالمقارنة مع 2.1 % خلال العام 2023.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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