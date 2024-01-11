وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مع الأردن يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة الوضع الاقتصادي والمالي الأردني، بحسب موقع صندوق النقد.

والقرض الذي تم الموافقة عليه على مستوى الخبراء نوفمبر الماضي، سيساعد الأردن في زيادة فرص التصدير وخلق وظائف جديدة.

وبحسب الموافقة الجديدة- التي تعد الخطوة النهائية للبدء في إجراءات صرف ومراجعة القرض - ستحصل الأردن على 190 مليون دولار كدفعة أولى من القرض فورا، بينما ستحصل على باقي القرض على دفعات تتخللها 8 مراجعات.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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