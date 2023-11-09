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توصلت حكومة الأردن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم الخميس.

وسيساعد البرنامج الأردن على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية، وفق الوكالة.

والأردن هو -وفق وكالة رويترز- أحد أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية والأوروبية من حيث نصيب الفرد منها، وينفذ إصلاحات هيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكن بعض الصدمات الإقليمية تسببت في رفع مستويات العجز والمديونية لديه، فيما يتخطى معدل البطالة الـ 20%.

وبدأت مفاوضات البرنامج، الذي تم التوصل لاتفاق بشأنه مع صندوق النقد، في يوليو الماضي، وفق وكالة بترا.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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