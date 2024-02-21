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الشام

فلسطين

مقتل شخصين في هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكني بدمشق

مقتل شخصين في هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكني بدمشق
مقتل شخصين في هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكني بدمشق
الأردن

الجيش الأردني: مقتل 3 مهربين وإصابة أحد أفراد حرس الحدود باشتباكات على الحدود مع سوريا

الجيش الأردني: مقتل 3 مهربين وإصابة أحد أفراد حرس الحدود باشتباكات على الحدود مع سوريا
الجيش الأردني: مقتل 3 مهربين وإصابة أحد أفراد حرس الحدود باشتباكات على الحدود مع سوريا
فلسطين

في تصعيد للتوترات… مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بالشرق الأوسط وتضارب حول تفاصيله

في تصعيد للتوترات… مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بالشرق الأوسط وتضارب حول تفاصيله
في تصعيد للتوترات… مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بالشرق الأوسط وتضارب حول تفاصيله
فلسطين

مُحدث - الأمطار تفاقم أوضاع النازحين في غزة واجتماع أممي مرتقب مع استمرار الحرب الإسرائيلية

مُحدث - الأمطار تفاقم أوضاع النازحين في غزة واجتماع أممي مرتقب مع استمرار الحرب الإسرائيلية
مُحدث - الأمطار تفاقم أوضاع النازحين في غزة واجتماع أممي مرتقب مع استمرار الحرب الإسرائيلية
أزمة لبنان

مقال رأي- لبنان: مشروع قانون هيكلة المصارف بين التحفظ وضرورة الإصلاح الجذري

مقال رأي- لبنان: مشروع قانون هيكلة المصارف بين التحفظ وضرورة الإصلاح الجذري
مقال رأي- لبنان: مشروع قانون هيكلة المصارف بين التحفظ وضرورة الإصلاح الجذري
إسرائيل

مُحدث- إسرائيل تستهدف مبنى بسوريا وتقتل 5 من الحرس الثوري الإيراني

مُحدث- إسرائيل تستهدف مبنى بسوريا وتقتل 5 من الحرس الثوري الإيراني
مُحدث- إسرائيل تستهدف مبنى بسوريا وتقتل 5 من الحرس الثوري الإيراني
الأردن

الجيش الأردني: إصابة أفراد من حرس الحدود باشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية مع سوريا

الجيش الأردني: إصابة أفراد من حرس الحدود باشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية مع سوريا
الجيش الأردني: إصابة أفراد من حرس الحدود باشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية مع سوريا
سوريا

سوريا: خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي

سوريا: خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي
سوريا: خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي
سوريا

رويترز: مذكرة توقيف فرنسية ضد الرئيس السوري بشار الأسد

رويترز: مذكرة توقيف فرنسية ضد الرئيس السوري بشار الأسد
رويترز: مذكرة توقيف فرنسية ضد الرئيس السوري بشار الأسد
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