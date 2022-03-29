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إسراء أحمد
إسراء أحمد
إسراء أحمدالمحللة الاقتصادية بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بمصر والمحللة الاقتصادية بزاوية عربي

المحللة الاقتصادية بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بمصر والمحللة الاقتصادية بزاوية عربي

اقتصاد

هل أدمنت مصر العلاج بالصدمة؟

آراء

بين الرموز المشفرة وشرائط الكاسيت.. أهلا بالـ NFTs

إسراء أحمدالمحللة الاقتصادية بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بمصر والمحللة الاقتصادية بزاوية عربي
اقتصاد

معهد التمويل الدولي عن مصر: أداء جيد.. ولكن!&nbsp;

إسراء أحمدالمحللة الاقتصادية بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بمصر والمحللة الاقتصادية بزاوية عربي
اقتصاد

اقتصاد تونس... ماذا نعرف عنه؟&nbsp;

إسراء أحمدالمحللة الاقتصادية بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بمصر والمحللة الاقتصادية بزاوية عربي
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