تعتزم شركة أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية استثمار نحو 500 مليون دولار لتوسعة مصنع الميثانول على أن تدخل هذه التوسعة الإنتاج التجاري في 2028، وفق خالد العاصمي، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع زاوية عربي.

وتأسست الشركة عام 2006 وتنتج الميثانول والأمونيا والغاز البترولي المسال، طرحت أوكيو للصناعات الأساسية مؤخرا 49% من أسهمها للاكتتاب في بورصة مسقط، وحسب العاصمي في المقابلة، سيبدأ تداول السهم في 12 ديسمبر 2024.

"طموحنا أنه هذه التوسعة (لمصنع الميثانول) راح تدخل الإنتاج التجاري على سنة 2028.. النطاق السعري اللي ننظر إليه تقريبا نصف مليار دولار لأعمال التوسعة،" حسب العاصمي.

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(إعداد وتحرير: شيماء حفظي، مونتاج: سليم الجندي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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