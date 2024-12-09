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مقابلة – أوكيو للصناعات ...
فيديو
طاقة
ديسمبر ٩، ٢٠٢٤
مقابلة – أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية تعتزم استثمار نحو 500 مليون دولار لتوسعة مصنع الميثانول
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