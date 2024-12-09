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طاقة
ديسمبر ٩، ٢٠٢٤
مقابلة – أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية تعتزم استثمار نحو 500 مليون دولار لتوسعة مصنع الميثانول
أسهم

مُحدث: أدنوك للغاز تعتزم التوسع في مشروعات للغاز الطبيعي خلال 5 سنوات

مُحدث: أدنوك للغاز تعتزم التوسع في مشروعات للغاز الطبيعي خلال 5 سنوات
مُحدث: أدنوك للغاز تعتزم التوسع في مشروعات للغاز الطبيعي خلال 5 سنوات
طاقة بديلة

تقرير خاص - أسواق الكربون: التاريخ، التفاصيل وأبرز التطورات

تقرير خاص - أسواق الكربون: التاريخ، التفاصيل وأبرز التطورات
تقرير خاص - أسواق الكربون: التاريخ، التفاصيل وأبرز التطورات
مصر

طاقة عربية المصرية تتفاوض لإنتاج 150 ميغاوات من الطاقة الشمسية - رئيس الشركة

طاقة عربية المصرية تتفاوض لإنتاج 150 ميغاوات من الطاقة الشمسية - رئيس الشركة
طاقة عربية المصرية تتفاوض لإنتاج 150 ميغاوات من الطاقة الشمسية - رئيس الشركة
طاقة

تحليل سريع- المخلفات: هل هي الطاقة المنسية في الشرق الأوسط؟

تحليل سريع- المخلفات: هل هي الطاقة المنسية في الشرق الأوسط؟
تحليل سريع- المخلفات: هل هي الطاقة المنسية في الشرق الأوسط؟
مصر

مقابلة- شركة القلعة تعتزم تسوية مديونية بحوالي 430 مليون دولار بحلول نهاية 2024

مقابلة- شركة القلعة تعتزم تسوية مديونية بحوالي 430 مليون دولار بحلول نهاية 2024
مقابلة- شركة القلعة تعتزم تسوية مديونية بحوالي 430 مليون دولار بحلول نهاية 2024
الإمارات

"مبادلة للطاقة" تعلن اكتشاف كبير جديد للغاز في إندونيسيا… ما التفاصيل؟

\"مبادلة للطاقة\" تعلن اكتشاف كبير جديد للغاز في إندونيسيا… ما التفاصيل؟
\"مبادلة للطاقة\" تعلن اكتشاف كبير جديد للغاز في إندونيسيا… ما التفاصيل؟
مصر

مُحدث- "قطر للطاقة" توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة سواحل مصر

مُحدث- \"قطر للطاقة\" توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة سواحل مصر
مُحدث- \"قطر للطاقة\" توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة سواحل مصر
تونس

تونس تعتزم إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية..ما التفاصيل؟

تونس تعتزم إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية..ما التفاصيل؟
تونس تعتزم إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية..ما التفاصيل؟
الإمارات

"مبادلة كابيتال" الإماراتية تخطط لاستثمار 13.5 مليار دولار في مشروع للوقود الحيوي بالبرازيل

\"مبادلة كابيتال\" الإماراتية تخطط لاستثمار 13.5 مليار دولار في مشروع للوقود الحيوي بالبرازيل
\"مبادلة كابيتال\" الإماراتية تخطط لاستثمار 13.5 مليار دولار في مشروع للوقود الحيوي بالبرازيل