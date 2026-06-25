سعرت شركة برجيل القابضة الإماراتية العاملة في قطاع الرعاية الصحية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أول طرح لها من الصكوك غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وفق بيان الشركة للسوق الخميس.

يعود الزخم لأسواق رأس المال الدين الإقليمية بعد فترة من الهدوء بسبب التداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة منذ اندلاع حرب إيران، والتي أثرت بشكل كبير على أسواق الخليج.

يعود نشاط برجيل القابضة إلى 2007 وتعمل في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية، من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز العلاج الطبيعي والصيدليات.

وقالت الشركة في بيانها "هذه الصفقة التاريخية أول طرح من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح لشركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة".

تفاصيل أكثر عن الصكوك

(وفق البيان)

- جاء الطرح الذي يستحق في 2031 ضمن برنامج برجيل القابضة للصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار.

- بلغت قيمة الطلبات في الصكوك ما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار بحجم طلبات 1.6 مليار دولار.

- تم تسعير الصكوك بعائد 7.125%.

- حصلت الصكوك على تصنيف +BB من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، و2 Ba من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.

- من المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح في: إعادة تمويل ديون قائمة، ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة.

- تُعزز الصفقة المرونة المالية، تُنّوع مصادر التمويل، وتُقّوي هيكل برجيل الرأسمالي طويل الأجل.

- من المتوقع إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن.

- تولى كل من: سيتي بنك، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول مهام التنسيق العالمي المشترك للصفقة، فيما قام الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول بدور وكلاء هيكلة الصكوك.

- شارك في إدارة عملية الاكتتاب كل من: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسالمي، وبنك دبي الإسلامي، بنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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