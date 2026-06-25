بدأ الاكتتاب في برنامج صكوك خزينة حكومية إماراتية للأفراد، لأول مرة بهدف توسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، عن وزارة المالية الإماراتية هذا الأسبوع.

ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من الاكتتاب حتى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.

كانت الإمارات قد أصدرت نوفمبر الماضي برنامج الصكوك المجزأة للأفراد، كأداة استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابق وفق أسعار السوق السائدة.

تفاصيل أكثر عن الصكوك الجديدة

(وفق البيان)

- يبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار).

- البرنامج هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الاسمية.

- تمتد فترة استقبال الطلبات بين 24 حتى 30 يونيو 2026 بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم.

- سيتم إصدار الصكوك في 1 يوليو المقبل وإدراجها وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.

- يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي 4.30% يتم تحديده وفق لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل 6 أشهر.

- يمكن الاكتتاب من خلال: منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.

- يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، أبوظبي الإسلامي، عجمان، والمشرق.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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