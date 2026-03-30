يعتزم مصرف الشارقة الإسلامي الإماراتي، والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة رأسمال المصرف، عبر إصدار أسهم جديدة للاكتتاب من خلال حقوق الأولوية، وفق إفصاح للسوق الاثنين.

نبذة سريعة عن المصرف

(وفق بيانات السوق وموقع المصرف الرسمي)

- تأسس عام 1975، وتحول من بنك تجاري إلى مصرف إسلامي في 2002 ومقره إمارة الشارقة.

- أُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2004.

- تعد حكومة إمارة الشارقة المساهم الرئيسي في المصرف من خلال شركة الشارقة لإدارة الأصول بحصة 28.46% وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بحصة 16.12%.

- حقق نمو في صافي الربح خلال العام 2025 بنسبة 25.7% ليسجل 1.3 مليار درهم (353.9 مليون دولار).

تفاصيل أكثر عن الزيادة

(وفق البيان وموقع المصرف الرسمي)

- تهدف الزيادة لتعزيز سرعة النمو الداخلي للمصرف.

- سيصدر المصرف 1.07 مليار سهم جديد بسعر 2.40 درهم للسهم.

- سيتم زيادة رأس المال المصدر من 3.23 مليار درهم إلى 4.31 مليار درهم.

- يبدأ الاكتتاب في 27 أبريل 2026 وينتهي في 8 مايو 2026.

- تعتزم حكومة إمارة الشارقة - المساهم الرئيسي في المصرف من خلال شركة الشارقة لإدارة الأصول وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي - الاكتتاب الكامل في حصتها النسبية من الأسهم المطروحة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا