قفز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسوريا بنسبة 132.4% خلال عام 2025، فيما يعد انعكاس لتحسن العلاقات السورية الخليجية، والتي تأثرت لسنوات نتيجة التوترات السياسية في دمشق في 2011.

وبحسب بيانات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، فقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2025، وأن هذا يعكس "النمو الاستثنائي الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لبناء شراكة اقتصادية أكثر ترابطا وازدهارا".

وقد عانى الاقتصاد السوري مع تدهور البنية التحتية في البلاد، لكنها قد حصلت على دعم عربي وخليجي منذ سقوط نظام بشار الأسد في نهاية 2024، كما تم رفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة عليها بموجب "قانون قيصر" العام الماضي، ما دعم مساعيها لجذب استثمارات أجنبية وتوقيع شراكات لمشاريع تنموية.

ونتيجة لتحسن العلاقات السورية الخليجية، فقد وقعت عدة شركات سعودية، اتفاقيات لإنشاء مشروعات في سوريا، التي تعمل على إعادة هيكلة اقتصادها، وقد وضعت أسس للمشروعات التنموية، وأسست صندوق سيادي باسم صندوق التنمية السوري، ليكون معني بإعادة بناء سوريا ويستهدف تنشيط الاقتصاد عبر تمويل المشاريع التنموية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

