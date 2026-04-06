ستعمل شركة أديس القابضة السعودية لخدمات الحفر لقطاع النفط والغاز المدرجة في بورصة السعودية، مع الشركة السورية للبترول الحكومية، لتطوير عدد من حقول الغاز وزيادة الإنتاج، وفق بيان للشركة السورية نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية الأحد.

تسعى سوريا لجذب استثمارات أجنبية وشراكات لدعم اقتصادها المتضرر وبنيتها التحتية المتهالكة بسبب التوترات السياسية التي شهدتها لسنوات، وقد حصلت على دعم عربي وخليجي منذ سقوط نظام بشار الأسد في نهاية 2024، ورفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة عليها بموجب "قانون قيصر" العام الماضي.

وفي سبتمير 2025، أعلنت سوريا تأسيس الصندوق السيادي السوري المعروف باسم صندوق التنمية السوري، بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس السوري أحمد الشرع، ليكون معني بإعادة بناء سوريا ويستهدف تنشيط الاقتصاد عبر تمويل المشاريع التنموية.

والشركة السورية للبترول SPC، تأسست بمرسوم أصدره الشرع العام الماضي، لتكون شركة قابضة مملوكة للدولة مقرها دمشق، لتحل محل كلا من: المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لها. وتتضمن مهام SPC اقتراح الاستراتيجيات، مناطق الاستثمار في النفط والغاز جذب المستثمرين، وإدارة وتشغيل الأصول والمنشآت النفطية والغازية المملوكة أو التابعة لها.

أما أديس، فتعمل من خلال أكثر من 120 منصة حفر في 20 دولة، وتقدم خدماتها لعدد من شركات النفط في الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، الهند، غرب إفريقيا والبحر المتوسط وبحر الشمال. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 23.785% فيها.

ولم يذكر البيان تفاصيل مالية عن الاتفاق أو مدته، لكن قال إن الاتفاقية بين الشركة السورية للبترول وأديس، تستهدف زيادة تدريجية في إنتاج الغاز تصل إلى 25% بعد الأشهر الستة الأولى، وصولا إلى مستويات أعلى تصل إلى 50% بحلول نهاية العام.

ويتضمن التعاقد، تنفيذ أعمال صيانة وتطوير آبار حالية، بالإضافة لحفر آبار استكشافية جديدة ضمن مناطق العمل المتفق عليها، ورفع كفاءة الإنتاج عبر اعتماد تقنيات حديثة، حسب البيان.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

