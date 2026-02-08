وقعت شركة طيران ناس السعودية المدرجة ببورصة السعودية، اتفاقية للمساهمة في تأسيس وتشغيل شركة طيران اقتصادي في سوريا، بالشراكة مع هيئة الطيران المدني السوري، وفق بيان من طيران ناس للبورصة الأحد.

تسعى سوريا لجذب استثمارات أجنبية وشراكات لدعم اقتصادها المتضرر وبنيتها التحتية المتهالكة بسبب التوترات السياسية التي شهدتها لسنوات، وقد حصلت على دعم عربي وخليجي منذ سقوط نظام بشار الأسد في نهاية 2024، ورفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة عليها بموجب "قانون قيصر" العام الماضي.

وتنشط الاستثمارات السعودية والشراكات الثنائية لتنفيذ مشروعات في سوريا منذ سقوط الأسد. وحسب تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، من دمشق حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بينها اتفاقية طيران ناس السبت، فإن تقديرات حجم الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين أطراف سعودية وسورية تصل لنحو 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار).

تفاصيل عن الشركة الجديدة

(وفق البيان ووكالة الأنباء السعودية "واس")

ـ ستكون الشركة الجديدة باسم "طيران ناس سوريا".

- ستقدم خدمات الطيران الاقتصادي.

ـ ستكون حصة هيئة الطيران المدني السوري 51% وطيران ناس 49%.

ـ لم يحدد البيان رأسمال الشركة الجديدة، فيما يتم العمل حاليا على استكمال الموافقات والتراخيص وترتيبات التشغيل.

- من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للشركة الجديدة على طيران ناس من خلال حصتها في أرباح أو خسائر الشركة بمجرد بدء العمليات التشغيلية.

- من المتوقع أن تبدأ الأعمال التشغيلية للشركة في الربع الرابع من العام الجاري 2026.

