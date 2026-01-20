ماذا نعرف بالفعل؟

تعتزم مجموعة استثمار القابضة القطرية، المدرجة في بورصة قطر، الاستحواذ على 60% من "شهبا بنك" السوري، وحصة 30% في "بنك سورية الدولي الإسلامي" المدرجين ببورصة دمشق، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر الخميس الماضي.

وفي بيان إلى البورصة القطرية الأحد، قالت "استثمار" إنه فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة في أحد البنوك خارج قطر، فإنها "في طور مناقشات ومفاوضات أولية وغير ملزمة بشأن صفقة محتملة خارج دولة قطر، ولم تسفر هذه المناقشات حتى تاريخه عن توقيع أي عقد رسمي أو اتفاق ملزم، ولا تزال في مرحلة التفاوض والدراسة".

وتسعى سوريا لجذب استثمارات أجنبية وشراكات لدعم اقتصادها المتضرر وبنيتها التحتية المتهالكة بسبب التوترات السياسية التي شهدتها لسنوات، وقد حصلت على دعم عربي وخليجي منذ سقوط نظام بشار الأسد في نهاية 2024، ورفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة عليها بموجب "قانون قيصر" العام الماضي.

وحسب رويترز، ستكون هذه أول عملية استحواذ مصرفي أجنبي في سوريا منذ سقوط الأسد، في وقت يسعى فيه البنك المركزي السوري إلى إعادة رسملة القطاع المصرفي الذي تضرر بشدة نتيجة الأحداث.

نبذة عن الشركات

(وفق بيانات بورصتي قطر ودمشق)

- استثمار القابضة: هي مجموعة استثمار تأسست في 2008 وتعمل في عدة قطاعات: الرعاية الصحية، الصناعات، المقاولات، المشاريع، والخدمات. وتعمل المجموعة من خلال شركات تابعة في قطر وعدة أسواق أخرى بينها: السعودية، الجزائر، كازاخستان، ليبيا، سوريا، ومصر، وفق موقعها الرسمي وبيانات السوق.

- شهبا بنك: بنك قطاع خاص، تأسس في 2005 ومدرج في بورصة دمشق منذ 2009. يمتلك بنك بيمو السعودي الفرنسي - وهو بنك مدرج في البورصة ويمتلك كلا من البنك السعودي الفرنسي وبنك بيمو اللبناني غالبية أسهمه - حصة 35.87% من شهبا بنك. كما يمتلك بنك الائتمان الأهلي "اي تي بي" - وهو أيضا مدرج في سوق دمشق ومملوك بحصة أغلبية من بنك بيمو السعودي الفرنسي - حصة 24% من شهبا بنك.

- بنك سورية الدولي الإسلامي: تأسس في 2007 ومدرج في بورصة دمشق منذ 2009، ويمتلك مساهمون قطريون حصص حاليا في البنك.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

