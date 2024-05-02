أعلنت شركة طيران الإمارات، إعادة جدولة رحلات الطيران، بسبب الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها دبي يوم الخميس، حيث تم تقليص حركة الطيران في مطار دبي.

ووفق تحديات السفر على موقعها الرسمي، قالت الشركة يوم الخميس، إنه "قد يكون هناك تأخيرا في رحلات المغادرة أو الوصول عبر مطار دبي يوم 2 مايو بسبب إعادة جدولة الرحلات".

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن يكون طقس الخميس غير مستقر مع سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد على مناطق متفرقة من الدولة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأضافت طيران الإمارات في تحديثها، أنه تم إلغاء 6 رحلات، كما أنه سيتم استيعاب العملاء المتأثرين على رحلات أخرى.

والشهر الماضي، شهدف الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، هي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، ووصفها المركز الوطني للأرصاد بأنها "حدث استثنائي"، وتسبب ذلك في اضطراب حركة الطيران.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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