وقعت شركة تابعة لشركة انفيكتوس للاستثمار العاملة في تجارة الأغذية الزراعية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المستندات الملزمة لشراء حصة أغلبية في شركة متخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية الزراعية تعمل في شمال إفريقيا، وفق بيان لسوق أبوظبي الثلاثاء.

خلفية سريعة عن الصفقة

(حسب إفصاحات انفيكتوس)

كان مجلس إدارة انفيكتوس وافق في نوفمبر 2025 على إصدار عرض ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية في الشركة المستهدفة، بما يدعم تكامل أعمال انفيكتوس الحالية في إفريقيا.

ولم يذكر بيان الثلاثاء أية تفاصيل عن الشركة محل الاستحواذ أو قيمة الصفقة التي قال إنها لا تزال تخضع للحصول على موافقات. وقد وقعت مستندات الصفقة المحتملة شركة مملوكة بالكامل لـ انفيكتوس ومسجلة في موريشيوس لم يتم تسميتها أيضا.

وقد أعلنت انفيكتوس للاستثمار في نوفمبر الماضي، حصولها على تمويل استراتيجي من بنك موريشيوس التجاري - الذي يعمل في موريشيوس وأسواق أخرى بينها مدغشقر، سيشل، كينيا، وجنوب إفريقيا - يتضمن تسهيلات ائتمانية دوارة وتمويل مخصص لصفقات استحواذ.

ولم تعلن انفيكتوس حينها قيمة التمويل، لكنها قالت إنه يدعم دخول أسواق جديدة في إفريقيا.

نبذة عن انفيكتوس

(حسب بيانات رسمية)

- يعود نشاطها لعام 2014 ومقرها دبي.

- تعمل في تجارة السلع والأغذية الزراعية، خدمات التوريد والشحن.

- تتداول في سوق النمو بسوق أبوظبي بعد عملية إدراج مباشر في 2022.

- يتولى أسامة داوود عبد اللطيف منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة مجموعة دال السودانية.

- تمتلك عائلة عبداللطيف 51% من انفيكتوس والشركة العالمية القابضة ICH الإماراتية 40%.

- تعمل في أكثر من 60 دولة، وتركز على عمليات الاستحواذ للتوسع.

- حققت إيرادات بقيمة 13.3 مليار درهم إماراتي (3.6 مليار دولار) في عام 2025 بنسبة نمو 49% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 37% على أساس سنوي ليصل إلى 227.6 مليون درهم في 2025.

