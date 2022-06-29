أبوظبي: بدأ اليوم الأربعاء تداول أسهم شركة إنفيكتوس للاستثمار، وهي شركة تجارية متخصصة في تجارة المواد الخام والسلع مكتملة التصنيع، في "سوق نمو" بسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز INVICTUS، وذلك بعد إدراجها المباشر بنجاح في خطوة تهدف من خلالها إلى توسيع محفظة منتجاتها وتوسيع عملياتها دولياً.

تأسست إنفيكتوس للاستثمار في المنطقة الحرة لجبل علي في عام 2014 لإدارة متطلبات استيراد المواد الخام لكبار المصنعين في السودان. وقد نمت أعمالها منذ ذلك الحين لتصبح اليوم شركة تجارية متكاملة الخدمات ومتخصصة في مجال تجارة السلع والأغذية الزراعية والسلع مكتملة الصنع في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. كما تدير الشركة وحدة تابعة لها تحت اسم "إنفيكتوس للتجارة ش.م.ح"، وهي مملوكة لها بالكامل وتشمل أنشطتها تجارة المعادن الثمينة غير المصنّعة.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن نتائجها المالية للعام الماضي والتي أظهرت ارتفاع صافي دخلها بأكثر من الضعف ليصل إلى 282 مليون درهم في عام 2021 مقارنة مع 125 مليون درهم في عام 2020. كما ارتفعت إيراداتها إلى 2.94 مليار درهم في عام 2021 مقارنة مع 1.97 مليار درهم في عام 2020، في حين بلغ إجمالي أصولها 1.07 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2021. ويبلغ إجمالي عدد أسهمها المملوكة لمساهميها 1.12 مليار سهم، 66.96٪ منها مملوكة لشركة إنفيكتوس هولدينج ليميتد، و22.32٪ لشركة "اي اتش سي فود القابضة ذ.م.م"، وهي شركة تابعة للشركة لعالمية القابضة ومقرها أبوظبي، و10.71٪ لشركة العطاء للاستثمارات المالية.

وباكتمال إدراج "إنفيكتوس للاستثمار" يرتفع عدد الشركات المدرجة في "سوق نمو" بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 13 شركة حتى الآن.

وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "نرحب بإدراج شركة إنفيكتوس للاستثمار في سوق نمو، منصتنا الرائدة التي تمهد الطريق أمام الشركات المتنامية لبدء رحلتها في عالم أسواق المال وتوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في تلك الشركات. وفي إطار استراتيجيتنا الطموحة "ADX One" لتعزيز سيولة السوق وعمقه، نواصل تشجيع المزيد من الشركات على المضي قدماً في خطوة الإدراج بما يوفر فرصاً جذابة وخيارات أوسع للمستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي لاقتصاد أبوظبي المزدهر".

من جانبه، قال أمير عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيكتوس للاستثمار": "يمثل نجاح إدراج إنفيكتوس للاستثمار في سوق نمو بسوق أبوظبي للأوراق المالية بداية دخولنا عالم أسواق الأسهم في خطوة مهمة ستمكن المستثمرين من المشاركة في مسيرة نمونا الواعدة. لقد شهدت شركتنا تطوراً وازدهاراً كبيراً على مر السنين حيث كانت أنشطتنا التجارية بداية تتركز في السودان، ولكن سرعان ما توسعت عملياتنا لتغطي قارات عدة. ونستثمر اليوم في مجالات المستودعات والصوامع والخدمات اللوجستية بما يدعم خططنا الطموحة للتوسع دولياً ويمكننا ومن تنويع تجارتنا لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات والسلع. إن الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية يمثل جزءاً رئيسياً من رحلة نمونا لما يتيحه لنا من فرص للوصول إلى رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتعزيز شهرة وقيمة علامتنا التجارية".

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة

"الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

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