ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة كبيرة بلغت 184 % لتصل إلى 458.5 مليون درهم إماراتي في عام 2025، مقارنةً بمبلغ 161.4 مليون درهم إماراتي في عام 2024، ما يمثل أعلى مستوى للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحققه الشركة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022

% لتصل إلى 458.5 مليون درهم إماراتي في عام 2025، مقارنةً بمبلغ 161.4 مليون درهم إماراتي في عام 2024، ما يمثل أعلى مستوى للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحققه الشركة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022 سجلت الإيرادات مستوى قياسياً جديداً، حيث بلغت 13.3 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مقارنةً بمبلغ 8.9 مليار درهم إماراتي في عام 2024

ارتفع صافي الربح ليصل إلى 227.6 مليون درهم إماراتي في عام 2025، بزيادة قدرها 37% على أساس سنوي

ازدادت أحجام المعاملات السلعية بنسبة 73% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليون طن متري

بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مقارنةً بـ 1.2 مليار درهم إماراتي في عام 2024

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 مليون درهم إماراتي عن عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، وهي شركة رائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المدققة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وحققت الشركة أعلى مستوى للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 184% على أساس سنوي لتصل إلى 458.5 مليون درهم إماراتي، مدفوعة بأثر عمليات الاستحواذ الأخيرة وتطوير قدرات سلسلة التوريد وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاعات الرئيسية.

وشهدت الإيرادات زيادة بنسبة 49% لتصل إلى 13.3 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مقارنةً بمبلغ 8.9 مليار درهم إماراتي في عام 2024. وساهم هذا الأداء القوي في ارتفاع صافي الربح بنسبة 37% ليصل إلى 227.6 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بمبلغ 166.3 مليون درهم إماراتي في عام 2024، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 18%، ما يؤكد نجاح الشركة في تعزيز الربحية مع مواصلة توسيع عملياتها في الأسواق الرئيسية. وبناء على ذلك، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 مليون درهم إماراتي.

كما وصلت أحجام المعاملات السلعية إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 73% لتصل إلى 14.2 مليون طن متري في عام 2025، مقارنة بـ 8.2 مليون طن متري في عام 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي في عام 2025، ما يعكس الوضع المالي القوي للشركة مع استمرارها في التوسع.

وشهد هذا العام أيضاً إنجازاً مهماً تمثل في زيادة الشركة العالمية القابضة لحصتها في انفيكتوس للاستثمار إلى 40%، ما يعكس ثقتها بآفاق النمو المستقبلي للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية. وقد شملت عملية الاستحواذ شراء 196 مليون سهم في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 419.83 مليون درهم إماراتي. كما واصلت انفيكتوس للاستثمار تطوير هياكل تمويلها، سواءً عن طريق الأسهم أو الديون، في إطار تنفيذ استراتيجية مالية متنوعة ومنضبطة. ووقعت الشركة مؤخراً على اتفاقية مع بنك موريشيوس التجاري للحصول على تمويل مخصص لصفقات الاستحواذ وتسهيلات ائتمانية دوّارة لتمويل نموها في أسواق أفريقية جديدة.

إضافة إلى ذلك، واصلت الشركة تحقيق استراتيجيتها للنمو في عام 2025 من خلال عدد من الاستثمارات الرئيسية، شملت الاستحواذ على شركة ميريك للصناعات، أكبر شركة لطحن الدقيق في موزمبيق، وتوقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 65.25% في شركة أنغاتا ليميتادا المتخصصة في خلط الأسمدة والتي تتخذ من أنغولا مقراً لها، وقد تم استكمال الصفقة في يناير 2026. وساهمت عمليات الاستحواذ هذه، بالإضافة إلى التوحيد المالي لشركة جراديركو المغربية الرائدة في تجارة المنتجات الزراعية والتي استحوذت انفيكتوس للاستثمار على حصة تبلغ 60% منها في عام 2024، في تعزيز قدرات الشركة التشغيلية وتوسيع حضورها في أفريقيا. كما وافق مجلس الإدارة على إصدار عرض ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة متخصصة في تصنيع المواد الغذائية الزراعية يتركز نشاطها الرئيسي في شمال أفريقيا.

وواصلت انفيكتوس للاستثمار توسعها الجغرافي بوتيرة متسارعة بدخولها عشرة أسواق جديدة خلال العام، شملت العراق وليتوانيا والكاميرون وغانا ومدغشقر وليبيريا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، لتشمل عملياتها العالمية 65 دولة. وساهم هذا التوسع في تعزيز حضور الشركة في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها، لاسيما في أفريقيا التي يتزايد فيها الطلب على السلع الغذائية الزراعية. كما وسّعت الشركة محفظة منتجاتها لتشمل أكثر من 30 فئة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائها العالمية.

وتعليقاً على نتائج الشركة، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "كان عام 2025 نقطة تحول استراتيجية لانفيكتوس للاستثمار، بعد تحقيق نمو كبير عبر جميع مؤشراتنا الرئيسية مع مواصلة تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية دعمت توسع أعمالنا وعززت تنافسيتنا. وجاءت زيادة حصة الشركة العالمية القابضة إلى 40% لتشكل علامة فارقة تعكس ثقة المستثمرين بمسارنا وتدعم توجهاتنا الاستراتيجية المستقبلية".

وأضاف عبد اللطيف: "أولوياتنا واضحة ونمتلك فرصاً استثمارية واعدة في أسواقنا الرئيسية، ما يمنحنا زخماً لمواصلة التوسع وخلق قيمة أكبر لمساهمينا، وصولاً إلى هدفنا بأن نصبح مؤسسة متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية وتحقيق إيرادات بقيمة 25 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2028".

وتسعى انفيكتوس للاستثمار لمواصلة التقدم المحرز في مسيرتها نحو الاستدامة الذي أعلنت عنه في تقريرها حول أدائها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لعام 2024 الذي نشرته في مايو 2025. ويستعرض التقرير إنجازات الشركة ومبادراتها عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي الإشراف البيئي، والتمكين المجتمعي، والحوكمة الأخلاقية والشراكات، وهي أولويات تمضي الشركة نحو ترسيخها في مختلف أعمالها، بما في ذلك الشركات التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً.

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل انفيكتوس للاستثمار تركيزها على تعزيز استراتيجية النمو طويلة الأجل من خلال الاستثمارات الموجهة في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مع التركيز على شمال أفريقيا والمراكز الساحلية، إضافة إلى العمل على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مؤسسة متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

نبذة عن انفيكتوس للاستثمار

تأسست انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS) في مارس 2022 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وهي شركة قابضة رائدة متخصصة في تجارة الأغذية الزراعية. ومن خلال شركة انفيكتوس تريدنج التابعة لها والتي تأسست في عام 2014، ركّزت انفيكتوس للاستثمار في مراحلها الأولى على خدمات التوريد، حيث زودت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواد خام وسلع تامة الصنع، ثم توسعت فيما بعد لتضم تجارة الحبوب وتصدير السلع. وتشمل محفظتها اليوم أكثر من 30 منتجاً، من بينها الشعير والذرة والسمسم وفول الصويا والسكر والقمح. واليوم، تعمل انفيكتوس للاستثمار في 65 دولة مع شبكة واسعة وتركيز منصب على عمليات الاستحواذ ضمن سلسلة الإمداد، بهدف أن تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

